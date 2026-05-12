Joaquín aprovechará la ausencia de Ignacia para llevarse a Berni en el capítulo 293 de El Jardín de Olivia
En el avance del capítulo 293 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) echará en falta noticias de su hermano mayor y junto a Bastián (Alonso Quintero) irán a su casa para averiguar novedades del secuestro.
Karina (Jacinta Rodríguez) se quedará al cuidado de Berni mientras su pareja esté fuera del departamento.
Mientras esté a solas con la bebé, llegará Joaquín (Francisco Dañobeitia) para visitarla.Ir a la siguiente nota
La jugada de Joaquín
Molesto al notar la ausencia de Ignacia, le dirá a la pintora: "¿Te dejó a ti sola con la niña? Me voy a ir con mi hija. Escúchame bien, Karina, yo me voy a llevar a mi hija ahora".
Y sostendrá a Berni entre sus brazos, aprovechando la situación para retener a la bebé porque la hija de Gloria (Francisca Gavilán) no tiene ninguna potestad para oponerse.Ve el capítulo en