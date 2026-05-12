Joaquín aprovechará la ausencia de Ignacia para llevarse a Berni en el capítulo 293 de El Jardín de Olivia

12 may. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 293 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) echará en falta noticias de su hermano mayor y junto a Bastián (Alonso Quintero) irán a su casa para averiguar novedades del secuestro.

Karina (Jacinta Rodríguez) se quedará al cuidado de Berni mientras su pareja esté fuera del departamento.

Mientras esté a solas con la bebé, llegará Joaquín (Francisco Dañobeitia) para visitarla.

El Jardín de Olivia / Meg

La jugada de Joaquín

Molesto al notar la ausencia de Ignacia, le dirá a la pintora: "¿Te dejó a ti sola con la niña? Me voy a ir con mi hija. Escúchame bien, Karina, yo me voy a llevar a mi hija ahora".

Y sostendrá a Berni entre sus brazos, aprovechando la situación para retener a la bebé porque la hija de Gloria (Francisca Gavilán) no tiene ninguna potestad para oponerse.