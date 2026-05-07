El Jardín de Olivia - Capítulo 290: La única persona que puede ayudar a Clemente

07 may. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 290 de El Jardín de Olivia, la posible venganza del secuestrador contra Luis Emilio (Alejandro Trejo) abrió una arista inesperada para Clemente (Pipo Gormaz) y Santana (Matías Oviedo).

Considerando la cantidad de atrocidades que el empresario cometió a lo largo de los años, cientos de personas podrían tener motivos suficientes para raptar a Olivia (Violeta Silva), haciendo de la investigación una tarea titánica.

Clemente es consciente de que muchos pueden ayudar en la búsqueda de su hija, pero su padre es el único que podría revelar la identidad de su enemigo.

El Jardín de Olivia / Mega

Una coincidencia que podría ayudar a Barraza

En las oficinas del Grupo Vial nadie sabía del giro de un millón de dólares que realizó Clemente. Por eso es que causó tanta sorpresa el informe del banco.

Vanessa (Begoña Basauri) tomó conocimiento mientras hablaba por teléfono con Franco Barraza (Emilio Edwards), y él, coincidentemente, supo por la llamada que la periodista trabajaba con los Walker.