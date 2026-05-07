Esto responderá Luis Emilio ante el llamado de ayuda de Clemente en el capítulo 291 de EJDO
En el avance del capítulo 291 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) irá a la cárcel porque necesita desesperadamente la ayuda de su padre.
Luis Emilio (Alejandro Trejo) podría conocer la identidad de la o las personas que secuestraron a Olivia (Violeta Silva) y por eso le revelará lo que sucedió, pues "alguien que quiere vengarse de usted por todo el daño que ha hecho".
"Necesito averiguar quién le está haciendo este daño a mi hija, antes que sea demasiado tarde", advertirá.Ir a la siguiente nota
La respuesta de Luis Emilio
Sin revelarse si es por genuina preocupación o interés, Luis Emilio se comprometerá a cooperar para liberar a su nieta. "Mira, yo lamento mucho lo que está pasando, pero yo voy a hacer todo, todo lo que esté a mi alcance para ayudarte a que recuperes a Olivia".
"Yo lo único que necesito de usted es que me ayude a recuperar a mi hija", solicitará Clemente.Ve el capítulo en