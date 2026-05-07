Esto responderá Luis Emilio ante el llamado de ayuda de Clemente en el capítulo 291 de EJDO

07 may. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 291 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) irá a la cárcel porque necesita desesperadamente la ayuda de su padre.

Luis Emilio (Alejandro Trejo) podría conocer la identidad de la o las personas que secuestraron a Olivia (Violeta Silva) y por eso le revelará lo que sucedió, pues "alguien que quiere vengarse de usted por todo el daño que ha hecho".

"Necesito averiguar quién le está haciendo este daño a mi hija, antes que sea demasiado tarde", advertirá.

El Jardín de Olivia / Mega

La respuesta de Luis Emilio

Sin revelarse si es por genuina preocupación o interés, Luis Emilio se comprometerá a cooperar para liberar a su nieta. "Mira, yo lamento mucho lo que está pasando, pero yo voy a hacer todo, todo lo que esté a mi alcance para ayudarte a que recuperes a Olivia".

"Yo lo único que necesito de usted es que me ayude a recuperar a mi hija", solicitará Clemente.