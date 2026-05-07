¿Elisa esconde un secreto? Esta fue su extraña reacción tras saber que trabajaría en el Grupo Vial en EJDO

07 may. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 290 de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) tenía muy buenas noticias que darle a Elisa (Carla Medel): fue elegida entre todos los candidatos para trabajar en la fundación del Grupo Vial.

"Estoy hablando en serio: mañana es tu primer día de colegio. (...) La fundación para nosotros es más que pega, es un compromiso personal para que quienes están pasando por un proceso tan difícil, sepan que no están solas. Estoy seguro que lo vas a hacer increíble", dijo el hermano de Nacha (Cota Castelblanco) al teléfono.

Elisa sonó emocionada al reconocer que "hace dos días estaba dando jugo en un bar y, ¿ahora voy a empezar la pega más bacán de mi vida? Gracias, Bastián. De verdad que estoy demasiado agradecida. Has sido como mi angelito de la guarda".

El Jardín de Olivia / Mega

Una actitud sospechosa

Una vez cortó la llamada, la sonrisa de Elisa se borró y se tornó preocupación.

Acto seguido, se acercó a su computador y borró varias carpetas con archivos relacionados a sus amigos, familia y vacaciones. ¿Qué es lo que esconde?