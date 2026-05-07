"Va a ser algo de calidad": Actrices de Salvando a Ema dan adelanto de la primera teleserie vertical de Mega

07 may. 2026 - 16:30 hrs.

El área dramática de Mega tiene una nueva gran apuesta con Salvando a Ema, la primera teleserie del canal en formato vertical.

Tres de las actrices que participan en la ficción hablaron con nuestras plataformas digitales, dando algunas luces de sus personajes y lo que se viene en esta apasionante historia protagonizada por Juanita Ringeling y Mario Horton.

"Vamos a hacer la primera teleserie vertical del Mega, con una historia escrita por Rodrigo Cuevas que está demasiado fascinante. Claudia, así se llama mi personaje. Yo soy como la doctora jefa de este hospital donde pasa mucho", comentó Paulina Eguiluz, quien ya ha participado en otras producciones como Verdades Ocultas y Juego de Ilusiones.

Salvando a Ema / Mega

Por su parte, Romina Norambuena pasa de Leonor (El Jardín de Olivia) a Daniela. "Es enfermera, trabaja en urgencia y yo creo que va a aportar un poco de frescura en la historia. Va a quedar increíble, no tengo ni una duda".

Y la debutante Amalia Cuevas detalló el proceso de entrega de personajes, "donde se reúne el equipo, el director, el guionista, las maquilladoras, las vestuaristas. A mí me acaban de contar mi personaje, que es la madre quien abre la teleserie vertical. Muy emocionada".

El desafío de un nuevo formato entusiasma a los actores tras Salvando a Ema y apuestan por que "se va a quedar. (...) Va a ser algo muy de calidad".

Todo sobre Salvando a Ema