Mensaje de Rebeca Naranjo intensifica rumores de quiebre con Nano Calderón: "El karma de un mujeriego..."

07 may. 2026 - 15:30 hrs.

Los rumores de un quiebre entre Rebeca Naranjo y Nano Calderón cada vez cobran más fuerza, en especial luego de salir a la luz la presunta relación de este con una influencer colombiana.

Un par de semanas atrás, Nano emprendió un viaje a México con sus amigos. En aquel momento, Rebeca publicó en Instagram unas palabras que despertaron sospechas sobre una ruptura.

La emprendedora ahora está en su Venezuela natal, desde donde compartió lo que parece una indirecta para Calderón y su supuesta nueva polola.

¿Indirectas de Rebeca Naranjo para Nano Caldrón?

Esta semana Adriana Barrientos afirmó en Zona de Estrellas que Nano Calderón tiene una nueva pareja e incluso mostró en el show de farándula la imagen de un beso entre el joven y la modelo Meily Flandorffer.

La panelista comentó que Nano estuvo con ella cuando viajó a Cancún y que subió recientemente esa imagen en sus historias, para borrarla minutos después. En medio de estas revelaciones, Rebe Naranjo compartió un punzante mensaje.

"El karma de un mujeriego siempre será quedarse con la que es del pueblo y para el pueblo. Y para variar, todavía de padrastro", se lee en una de sus historias. Luego fue Flandorffer quien lanzó un dardo en su cuenta de Instagram.

Instagram @rebe_naranjo

"Hay que tener mucho cuidado con las palabras y con la forma en que se juzga a los demás, porque la vida da vueltas. Y muchas veces, aquello que hoy criticas, mañana te toca comprenderlo desde tu propia experiencia", escribió.

Poco después subió otro registro que daría sentido al comentario sobre "padrastro" que hizo Naranjo: una tarjeta de felicitaciones por el Día de las Madres.

Hasta ahora Rebeca y Nano no han confirmado su separación. El hijo de Raquel Argandoña tampoco ha hablado públicamente sobre su presunto nuevo romance, más allá de la imagen que captó Barrientos.

Instagram @meyfq

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