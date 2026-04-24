"Quiero dejar algo muy claro...": El mensaje de Rebeca Naranjo ante rumores de quiebre con Nano Calderón

24 abr. 2026 - 15:00 hrs.

La reciente actividad de Rebeca Naranjo y Nano Calderón en sus redes sociales ha generado sospechas sobre un posible quiebre entre ellos.

Nano viajó al extranjero en compañía de un grupo de amigos, con quienes se le ha visto brindar y divertirse en sitios nocturnos. Mientras tanto, la joven emprendedora se quedó en Santiago y mantiene sus publicaciones usuales, pero sin interactuar con su pareja.

La reacción de Rebeca Naranjo a rumores de quiebre con Nano Calderón

Durante la ausencia de Nano Calderón, Rebe Naranjo publicó un enigmático mensaje que despertó dudas entre los internautas: "Me quieres venir a mentir a mí, que si no lo sospecho lo sueño y si no lo sueño, me lo cuentan".

Instagram @nanocalderon97 @infama.cl

Sumado a lo anterior, la cuenta de farádula Infama aseguró que la relación llegó a su final. "¡Se acabó! Nano habría viajado soltero", se lee en una historia de Instagram.

Entre tantas especulaciones, la propia influencer reaccionó con un tajante comunicado. "Últimamente han sido semanas en las que muchas personas han estado indagando, preguntando y sacando conclusiones sobre mi vida personal. Quiero dejar algo muy claro, mi vida privada es justamente eso, privada", escribió.

Hasta ahora ni ella ni Calderón han desmentido o confirmado un conflicto o final de su relación, que inició en el año 2018.

Instagram @rebe_naranjo @infama.cl

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