"Me imagino que tú también...": Rebeca Naranjo responde tajante a críticas sobre su ayuda a damnificados

Rebeca Naranjo, la pareja de Nano Calderón, está recolectando fondos para ayudar a los damnificados de los incendios forestales al sur del país.

Desde que se desató la catástrofe, son muchos los internautas que cuestionan a las celebridades de Internet y creadores de contenido sobre sus aportes para las víctimas y en esta ocasión le tocó a la influencer venezolana.

La respuesta de Rebeca Naranjo sobre ayuda a damnificados por incendios

Es común que Naranjo publique en sus historias de Instagram sus interacciones con sus seguidores, a quienes actualiza sobre sus actividades como empresaria y su vida cotidiana, o les dé tips de belleza. Hace poco una usuaria le preguntó sobre su aporte a los afectados por los incendios y su respuesta fue contundente.

"¿Ayudaste a la gente del sur?", escribió la internauta. "Sí, amiga. He hecho hartas transferencias a fundaciones, mañana voy a un evento para ser de centro de acopio y enviar mas cositas al sur, ¿y tú? Me imagino que también, porque si estás preguntando...", dijo Naranjo en reacción.

"¡Yo no ando publicando lo que hago o lo que transfiero! Yo lo hago en silencio", agregó. Sin embargo, luego compartió datos sobre su recaudación de donaciones.

"El día jueves salgo a las zonas afectadas con alguna ayuda que he podido recolectar, más cositas que iré comprando con lo que han podido aportar. Les dejo la cuenta para que puedan seguir ayudando", comentó.

"Me acaba de llegar info de un sector que está sin ayuda, donde hay aproximadamente 10 niños", detalló, a la vez que dijo haber acumulado hasta el momento cerca de un millón y medio de pesos.

