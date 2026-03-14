"Diva e icónica": Myriam Hernández cautiva a sus fans con el look sporty chic perfecto para entrenar

14 mar. 2026 - 20:00 hrs.

Myriam Hernández es una auténtica amante de la moda, con una elegancia atemporal y un gusto por los detalles que la convierten en todo un ícono de estilo tanto en el escenario, como en los diferentes entornos de su día a día.

En esta ocasión, la cantante nacional compartió una serie de fotos en las que presumió un relajado look sporty chic, ideal para ir al gimnasio sin perder el glamour.

Look sporty chic de Myriam Hernández

En las imágenes, se ve a Myriam posar y ejercitarse con diferentes equipos de entrenamiento, mientras luce un conjunto deportivo blanco, integrado por un jogger acampanado y una sudadera oversize. Su look lo complementó con zapatillas a tono y unos lentes de sol oscuros.

Instagram @myriamhernandez_oficial

"Ayer tomamos algunas fotos aprovechando la mañana de entrenamiento para lucir mi hermoso conjunto", escribió Myriam sobre este outfit que dejó encantados a sus seguidores.

Estos dejaron comentarios como: "La más linda de todas", "Diva, icónica, she is a queen. An icon", "Qué guapa te ves de blanco, mujer", "¡Regiaa! Estás como quieres. Te ves preciosa", entre otros.

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