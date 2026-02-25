Les mandó regalos: Myriam Hernández reacciona a presentación de NMIXX en Viña del Mar

25 feb. 2026 - 12:40 hrs.

Anoche se vivió una jornada histórica en la Quinta Vergara, ya que por primera vez, estuvo presente un grupo de K-pop de la mano de las coreanas de NMIXX, quienes llegaron a Viña tras su visita del año pasado donde quedaron encantadas con el certamen.

En la edición del 2025, el grupo estuvo presente la noche de Myriam Hernández donde se hicieron virales por sus reacciones frente al show de la cantante chilena, pero ayer fue la baladista de América la que las sorprendió con regalos.

Regalos y un video icónico

A través de sus redes sociales, el grupo NMIXX mostró que Myriam Hernández se había hecho presente con regalos para todas.

@myriamhernandez_oficial

"Muchas gracias, Myriam Hernández", compartieron las coreanas mostrando el merch que envió la cantante chilena para desearles suerte a las coreanas.

A su vez, Myriam compartió un video viendo a NMIXX simulando el video que se viralizó durante su presentación el año pasado.

