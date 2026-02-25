"Sin patente y sin luces": José Antonio Neme es tajante con su postura tras accidente de Fran Maira

25 feb. 2026 - 10:40 hrs.

La cantante nacional Fran Maira se vio involucrada en un accidente de tránsito en la comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana. Se trató de un siniestro donde la exchica reality chocó a un motociclista, que debió ser trasladado grave a la Clínica Los Andes.

Según los nuevos antecedentes, el repartidor de delivery habría estado transitando sin luces, documentos, ni licencia de conducir.

Neme lanza dura reflexión tras accidente de Fran Maira

Al respecto, el conductor de Con Gusto a Viña, José Antonio Neme, el accidente deja entrever "un hecho de la causa", que es independiente de si la artista nacional se saltó una señalética o hubo una falta de sincronía en los semáforos.

"Una moto sin patente y sin luces, ya tenemos un problema de base, independiente de quién tuvo la culpa (...) Ojalá el muchacho se recupere lo antes posible, pero el riesgo de ser impactado de noche a las 9:45 de la noche sin luces por una calle de Lo Barnechea es altísimo si tú no tienes las luces", precisó.

El comunicador aseguró que transitar de aquella forma te pone en un margen de riesgo no menor, además de plantear que "hay una desregulación con el tema del delivery, que está llegando a niveles que son inadmisibles. Sin luces, sin documentos, sin patente, sin placa. O sea, estamos hablando de un señor que lo pone en un riesgo importante".

