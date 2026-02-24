Fran Maira protagonizó accidente vehicular en La Dehesa: Impactó a motorista que se mantiene grave

24 feb. 2026 - 23:32 hrs.

Durante la noche de este martes 24 de febrero, Fran Maira se vio involucrada en un accidente de tránsito que terminó con una persona gravemente herida.

Según información preliminar brindada por Carabineros, la cantante iba transitando en su vehículo por la intersección de Robles con Av. La Dehesa.

La exchica reality se pasó una señalética de tránsito y terminó impactando de lleno a un motorista que también pasaba por el sector.

El estado de la víctima de atropello

Fran Maira no iba sola en el auto, ya que la acompañaba su padre y las lesiones con las que resultó el motorista serían de extrema gravedad.

Personal médico llegó de inmediato a atender a la persona afectada, quien no mostraba reacciones a estímulos.

Tras las maniobras de reanimación efectuadas por el equipo médico a cargo, en conjunto con Bomberos, se logró estabilizar al lesionado. Posteriormente, una ambulancia procedió con el traslado del involucrado a un centro asistencial, manteniéndose con lesiones de carácter reservado.

Efectivos de Carabineros adoptaron el procedimiento de rigor y se encuentran realizando las diligencias policiales correspondientes.

