El chiste de Esteban Düch sobre Colombia que hizo estallar de risa a la Quinta Vergara en Viña 2026

25 feb. 2026 - 00:45 hrs.

Esteban Düch inició su presentación con lo mejor de su repertorio, aludiendo con humor a su nacionalidad venezolana, lo que rápidamente captó la atención y las risas del público presente en la tercera noche del Festival de Viña del Mar 2026.

Uno de los momentos más celebrados de su rutina ocurrió cuando el comediante abordó las típicas confusiones que existen entre extranjeros sobre las nacionalidades de Venezuela y Colombia, países vecinos que comparten varias similitudes culturales.

En medio del show, Düch preguntó al público: “¿Hay colombianos esta noche?”. La Quinta respondió con un silencio absoluto, ante lo cual el humorista se autorremató con: “En Colombia”, desatando una carcajada inmediata entre los asistentes.

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

