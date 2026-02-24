¿Qué significa NMIXX? Este es el origen del nombre del grupo K-pop que debuta en Viña 2026

24 feb. 2026 - 21:34 hrs.

Una de las presentaciones más esperadas de la tercera noche del Festival de Viña del Mar 2026 es la de NMIXX, la agrupación femenina de K-pop integrada por Lily, Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo y Kyujin. Aunque debutan oficialmente en el escenario de la Quinta Vergara este año, ya habían sido invitadas especiales en la edición 2025.

Para muchos espectadores, su presencia puede ser toda una novedad, y aún más el nombre del grupo, que continúa generando dudas respecto de su origen y significado. Si todavía no sabes qué representa NMIXX, aquí te lo explicamos.

¿Qué significa NMIXX?

NMIXX es el nombre del grupo femenino de K-pop perteneciente a JYP Entertainment. Su concepto está construido a partir de dos elementos:

“ N” : representa “now”, “new” o “next” (ahora, nuevo, siguiente).

: representa “now”, “new” o “next” (ahora, nuevo, siguiente). “mixx”: proviene de “mix” (mezcla), pero con doble “x” para darle un sello distintivo.

En conjunto, NMIXX puede interpretarse como “la mejor combinación para una nueva era” o “una mezcla innovadora que rompe esquemas”. También el nombre del grupo responde a “Nice to Mixx You”, relacionado con la expresión en inglés “Nice to Meet You”.

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Martes 24 de febrero:

Miércoles 25 de febrero:

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

