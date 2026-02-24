Jesse & Joy se presenta en Viña 2026: ¿Quién es y cuántos años tiene la pareja de Joy Huerta?

24 feb. 2026 - 20:15 hrs.

La tercera noche del Festival de Viña 2026 tendrá a artistas de talla mundial, como Jesse & Joy, quienes serán los encargados de abrir la fiesta.

Los hermanos mexicanos llegan al escenario de la Quinta Vergara con una trayectoria de más de 20 años y éxitos como "Dueles", "Me soltaste", "La de la mala suerte", entre otras.

Sin embargo, poco se sabe sobre la vida personal de los integrantes del exitoso dúo musical y acá te contamos un poco más sobre la historia de la vocalista.

La vida familiar de Joy

Desde el 2011 que Joy Huerta tiene una relación amorosa con Diana Atri, a quien conoció por amigos en común que tenían ambas.

La pareja de la vocalista de Jesse & Joy tiene 40 años y se desenvuelve en un rubro completamente diferente al de su esposa, pues es productora y artista plástica y es directora de una empresa que tiene filiales en México y Los Ángeles.

Instagram

Si bien, la artista quiso mantener en privado su relación amorosa por muchos años, decidió contarlo a los medios cuando se iban a convertir en madres por primera vez de su hija, Noah, en 2019. Tan solo dos años después, ambas le dieron la bienvenida a su segundo retoño, al cual llamaron Nour.

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña