"Cualquiera puede tener una noche mala": Esteban Düch respalda a George Harris a horas de su debut en Viña

24 feb. 2026 - 13:40 hrs.

A horas de su presentación en el Festival de Viña 2026, el comediante venezolano Esteban Düch se dio el tiempo para hablar con los medios de comunicación, donde se le consultó por su compatriota George Harris.

Y es que el humorista venezolano ser un fantasma para su compatriota, quien se ha desmarcado en diversas ocasiones de lo que se vio en la edición pasada del Festival: el "Monstruo" comiéndose a Harris.

Las palabras de Esteban Düch sobre George Harris

Esteban Düch cedió al asedio de la prensa, entregándole un respaldo importante al venezolano.

Mega

"Es un gran comediante, de los mejores de Venezuela, y cualquier comediante puede tener una noche mala", aseguró.

Respecto a su show, adelantó que "voy a hablar de mi experiencia siendo un migrante en Chile, y es que eso conversa con venezolanos, chilenos, colombianos, dominicanos, haitianos".

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña