"No suena como un museo...": Mauricio Jürgensen llena de elogios show de Pet Shop Boys en el Festival de Viña

El show de Pet Shop Boys en la Quinta Vergara se coronó como uno de los más memorables que ha tenido el Festival de Viña en los últimos años, tanto a nivel técnico como musical, con una larga lista de hits que el "Monstruo" coreó con entusiasmo.

El periodista Mauricio Jürgensen analizó el espectáculo de los británicos, calificándolo como "uno de los mejores shows de esta edición, sin duda, y probablemente también va a ser el más recordado".

"El gran triunfo de Pet Shop Boys anoche, más allá de las canciones, de lo que generó la Quinta Vergara, es que es grupo que demuestra que, a pesar de que es una banda antigua (...) no suena como un museo de los 80', nos suena como un show nostálgico y eso tiene que ver con un gran triunfo respecto de lo de lo técnico, de lo visual, precisamente de lo que demandó que se modificara tanto el escenario de la Quinta Vergara", agregó.

Cabe recordar que el dúo llegó de la mano de su Dreamworld Tour y requirieron la instalación de 20 toneladas de equipamiento, sobre todo con pantallas que maravillaron con un despliegue futurista que obligó a los animadores a dar su saludo inicial desde el público.

"Uno tiene la sensación de estar escuchando algo nuevo"

"Pet Shop Boys dialoga con el presente de una manera muy astuta, muy inteligente, muy lograda, precisamente a partir de lo visual. Uno tiene la sensación de estar escuchando algo nuevo cuando, en rigor, estamos hablando de canciones que tienen ya décadas en lo imaginario de toda la gente", indicó Jürgensen.

Finalmente, la voz intacta de Neil Tennant y el característico sonido de Chris Lowe se ganaron el corazón del público, recibiendo la Gaviota de Plata y de Oro para cerrar la noche con su el icónico "West End Girls".

