"Ahí podían vivir en libertad": Neme destacó el rol de Pet Shop Boys para las disidencias de su generación

24 feb. 2026 - 10:35 hrs.

El show de Pet Shop Boys tocó la fibra del público en la Quinta Vergara. Ese elemento de nostalgia fue el que analizó José Antonio Neme dada la importancia de su música para las disidencias en los 80 y 90.

"Para poder tener un espacio de relajo y de goce, primero tú te tenías que esconder. Tenías que decir que ibas a la casa de la abuelita, que un taxi te iba a llevar a donde un amigo a estudiar para la universidad o para el colegio", confesó el periodista en Con Gusto a Viña.

"Estoy contando algo que uno vio. Salías en buzo y te llevabas ahí en la mochila el jeans y la polera apretada, en muchos casos, porque si no te echaban de la de la casa, ¿cachai? Estoy hablando de mi generación", aseguró el animador del matinal.

Con Gusto a Viña / Mega

Este ocultamiento forzado tenía relación al juicio público de una sociedad mucho más conservadora a la actual.

Pet Shop Boys en la juventud de Neme

En esa línea, agregó que "salíamos así y llegábamos el día sábado. Esperábamos todo el día porque de lunes a viernes no se nos podía notar nada. Si no, éramos objeto de bullying, humillaciones, burla, en fin, discriminación. Tú llegabas a la discoteca, que además era súper oculta y estaba adentro sonando esta música".

"Muchos cabros, chiquillos o lo que sea, podían vivir en libertad, ¿cachai? (...) La música evidentemente marca la dinámica social de alguna manera", cerró Neme.

