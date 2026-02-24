"Él no los vio, pero yo lo vi a él": Mujer se une al baile de hombre ciego durante el show de Pet Shop Boys

24 feb. 2026 - 13:05 hrs.

Uno de los registros que se viralizó en redes sociales tras la segunda jornada de esta edición del festival, fue el de una mujer que se unió al baile de un hombre con discapacidad visual que disfrutaba del show de Pet Shop Boys desde la galería.

En el video se ve que la mujer se coloca unos lentes de sol oscuros y, sin dudarlo, toma su mano y empieza a bailar con el desconocido que disfrutaba del concierto cerca de su asiento.

Conectar a través de la música

La protagonista y dueña del registro audiovisual, Gladys Vargas, publicó el video en su cuenta de Instagram, etiquetó a Pet Shop Boys y escribió: "Él no los vio, pero yo lo vi a él y lo saqué a bailar. Cubrí mis ojos para ser iguales y volvimos a ser jóvenes. Mil gracias".

La emotiva publicación se viralizó en diferentes plataformas y desde el matinal Con gusto a viña, César Campos compartió las imágenes y destacó que en general así era la atmósfera que había anoche en la Quinta Vergara durante el show de la banda británica.

"Había muchas parejas que se conocieron con estas canciones o que sus vidas se cruzaron en fiestas cuando eran más jóvenes. Ese fue el ambiente que se vivió anoche: La emoción de sentir o vibrar la historia musical", comentó.

En cuanto al hombre, no se tiene información, pero no cabe duda de que lo dio todo y disfrutó la presentación de principio a fin.

