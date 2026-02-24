"Me enseñaron...": Ke Personajes descarta a Américo como invitado sorpresa en Viña y explica el motivo

24 feb. 2026 - 13:55 hrs.

Emanuel Noir, líder y vocalista de Ke Personajes, descartó a Américo como invitado sorpresa en su debut en el Festival de Viña del Mar 2026.

Cabe recordar que en los últimos días surgió el rumor de una eventual colaboración entre el grupo argentino y el cantante nacional en el escenario de la Quinta Vergara.

¿Estará Américo en Viña 2026?

Y es que en el pasado reversionaron la canción "Entre el odio y el amor", y la cantaron en vivo en un show en el Movistar Arena hace un tiempo.

Mega

Fue en la conferencia de prensa oficial del Festival, donde el conjunto de cumbia trasandina echó por tierra la posibilidad de que Américo suba al escenario.

"A mí me enseñaron cuando era chico que cuando te invitan por primera vez a un lugar, no puedo ir con amigos", señaló Emanuel Noir.

"En este caso nos invitaron a nosotros y nosotros tenemos que disfrutar del show, como primera vez", precisó.

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña