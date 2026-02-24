¡Hicieron bailar a todos! Así puedes revivir la presentación de Bomba Estéreo en el Festival de Viña 2026

24 feb. 2026 - 03:10 hrs.

El encargado de cerrar la fiesta del segundo día del Festival de Viña 2026 fue Bomba Estéreo, quien hizo bailar a todos los presentes.

La agrupación colombiana interpretó éxitos como "To my love" y "Ojitos lindos", con los cuales prendió a toda la Quinta Vergara, a pesar de actuar a altas horas de la noche.

Agencia Uno

