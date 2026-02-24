¡Hicieron bailar a todos! Así puedes revivir la presentación de Bomba Estéreo en el Festival de Viña 2026
El encargado de cerrar la fiesta del segundo día del Festival de Viña 2026 fue Bomba Estéreo, quien hizo bailar a todos los presentes.
La agrupación colombiana interpretó éxitos como "To my love" y "Ojitos lindos", con los cuales prendió a toda la Quinta Vergara, a pesar de actuar a altas horas de la noche.
