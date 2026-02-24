Prendieron a toda la Quinta: Bomba Estéreo cantó sus mayores éxitos y recibe la Gaviota de Plata y Oro en Viña

24 feb. 2026 - 02:46 hrs.

El grupo musical colombiano Bomba Estéreo fue el encargado de cerrar la segunda noche del Festival de Viña del Mar 2026, ofreciendo una presentación cargada de ritmos envolventes y una puesta en escena vibrante que encendió a la Quinta Vergara.

La banda desplegó su característico sonido que fusiona música electrónica, rock, reggae, rap y reguetón alternativo, todo acompañado de grandes éxitos como "Fuego", "To My Love", "Fiesta", "Soy Yo", "Ojitos Lindos", entre otros.

Tras interpretar sus mayores éxitos, los animadores Karen Doggenweiler y Rafael Araneda subieron al escenario para entregar la Gaviota de Plata y Oro a la rapera y vocalista del grupo, Liliana Margarita Saumet, conocida artísticamente como Li Saumet, quien agradeció el reconocimiento entre aplausos del público.

