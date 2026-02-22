Gloria Estefan emociona a Viña 2026 con sentido mensaje a Chile: 'Jamás los olvidaré'

22 feb. 2026 - 23:45 hrs.

Frente a miles de espectadores, la cantante cubanoestadounidense Gloria Estefan emocionó al público de la Quinta Vergara al enviar un potente mensaje a Chile durante su presentación en el Festival de Viña del Mar 2026.

La artista dedicó palabras cargadas de gratitud y memoria hacia el país, destacando el rol que tuvo Chile en las primeras etapas de su carrera.

El mensaje de Gloria Estefan

“Yo jamás olvidaré a Chile, no solo porque me conocieron aquí antes que me conoció el mundo, sino porque también este cariño esta noche que cierra un círculo. Llevo 50 años de carrera. Parece mentira”, expresó sobre el escenario, desatando la ovación del público.

