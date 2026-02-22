Cantante italiano se presenta hoy en Viña 2026: Esta es la edad y altura de Matteo Bocelli

22 feb. 2026 - 18:30 hrs.

Matteo Bocelli será uno de los artistas internacionales que se presentará en el Festival de Viña 2026.

Además de su espectáculo programado para el domingo 22 de febrero, el cantante italiano también integrará el jurado de la competencia internacional, sumando así un doble rol en el certamen viñamarino.

¿Quién es Matteo Bocelli?

Matteo Bocelli es hijo del reconocido tenor Andrea Bocelli y de Enrica Cenzatti. Tiene un hermano mayor, Amos, y una media hermana menor por parte de padre, Virginia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Matteo Bocelli (@matteobocelli)

Con una formación musical marcada por la lírica, pero con un estilo que fusiona el pop contemporáneo, alcanzó notoriedad internacional tras interpretar junto a su padre la canción "Fall On Me" en 2018.

En 2023 lanzó su primer álbum como solista, titulado Matteo, trabajo que muestra una propuesta más cercana al pop romántico y que consolidó su camino artístico independiente.

Cabe recordar que en febrero de 2024 participó en la 63° edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde se presentó junto a Andrea Bocelli, marcando su primera actuación en América Latina.

¿Qué edad y altura tiene Matteo Bocelli?

El artista nació el 8 de octubre de 1997 en Forte dei Marmi, Italia, y actualmente tiene 28 años.

De acuerdo a información de Revista Velvet, su estatura es de 1,90 metros.

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña