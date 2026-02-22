EN VIVO: Sigue la señal con lengua de señas del Festival de Viña

22 feb. 2026 - 21:15 hrs.

Viña del Mar se prepara para vivir la primera jornada del Festival de Viña del Mar 2026 en la Quinta Vergara, una noche que reunirá a destacadas y destacados artistas y humoristas de nivel nacional e internacional.

Durante este domingo, cientos de asistentes disfrutarán de la música de Gloria Estefan y Matteo Bocelli, quienes darán el toque musical a la apertura del certamen. Pero la noche también tendrá espacio para el humor: Stefan Kramer vuelve al escenario viñamarino por cuarta vez, prometiendo una presentación llena de novedades.

Para que nadie se pierda ningún momento del Festival, la transmisión contará con una señal en lengua de señas, dirigida especialmente a la comunidad sorda del país.

¿Cómo ver la señal en lengua de señas?

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas).

También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Domingo 22 de febrero

Lunes 23 de febrero

Martes 24 de febrero:

Miércoles 25 de febrero:

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

