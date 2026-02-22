Gaviota de Platino: Estos son los requisitos para recibir el máximo galardón del Festival de Viña

22 feb. 2026 - 23:17 hrs.

Uno de los galardones más codiciados por los artistas que pisan la Quinta Vergara es, sin duda, la Gaviota de Platino, un reconocimiento que raramente se entrega debido a los estrictos requisitos que deben cumplirse para recibirla.

Este trofeo, con forma de gaviota, está construido en base a cromo y rodio —uno de los seis metales del grupo del platino—, y cuenta además con 85 cristales Swarovski incrustados, lo que refuerza su carácter exclusivo y altamente simbólico dentro del Festival de Viña del Mar.

¿Qué requisitos se deben cumplir para obtener la Gaviota de Platino?

De acuerdo al decreto municipal 1530 de la Ciudad Jardín, existen dos condiciones excluyentes que un artista debe cumplir:

Tener al menos 30 años de carrera .

. Poseer un vínculo íntimo y recíproco con el Festival de Viña del Mar.

Sin embargo, no basta solo con cumplir estos criterios. La entrega del galardón depende también de la Comisión Organizadora, integrada por el canal a cargo y las autoridades municipales.

Es la máxima autoridad local, es decir, la alcaldesa, quien debe firmar el decreto que autoriza su entrega oficial.

Artistas que han recibido la Gaviota de Platino

Luis Miguel (2012) Isabel Pantoja (2017), en homenaje a Juan Gabriel, quien falleció antes de poder recibirla Lucho Gatica (2019), homenajeado póstumamente; su sobrino Humberto Gatica recibió el trofeo Los Jaivas (2023) Myriam Hernández (2025)

