Se la entregó su esposo en el escenario: Gloria Estefan recibe la Gaviota de Oro en Viña 2026

22 feb. 2026 - 23:29 hrs.

Gloria Estefan fue la encargada de abrir el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 con una presentación que hizo vibrar a la Quinta Vergara.

La artista cubanoestadounidense desplegó toda su energía y carisma sobre el escenario, repasando los grandes éxitos que han marcado su trayectoria y conectando de inmediato con el público chileno.

Desde las primeras canciones, el "Monstruo" respondió con entusiasmo, coreando cada tema y acompañando con aplausos su potente interpretación.

Gloria Estefan recibe la Gaviota de Plata

Tras una gran ovación, el público comenzó a exigir el primer reconocimiento de la noche. En medio de aplausos y gritos, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda le entregaron la Gaviota de Plata, galardón que la cantante recibió visiblemente emocionada.

Festival de Viña 2026 / Mega

Gloria Estefan recibe la Gaviota de Oro

Antes de finalizar su presentación, los animadores del Festival de Viña regresaron al escenario para anunciar la entrega de la Gaviota de Oro a Gloria Estefan.

El encargado de otorgar este importante reconocimiento fue Emilio Estefan, esposo de la artista, quien protagonizó un emotivo momento que selló con broche de oro la actuación de la cantante en la Quinta Vergara.

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Lunes 23 de febrero

Pet Shop Boys

Rodrigo Villegas

Bomba Estéreo

Martes 24 de febrero:

Jesse & Joy

Esteban Düch

NMIXX

Miércoles 25 de febrero:

Juanes

Asskha Sumathra

Ke Personajes

Jueves 26 de febrero:

Mon Laferte

Piare con P

Yandel Sinfónico

Viernes 27 de febrero

Paulo Londra

Pastor Rocha

Pablo Chill-e

Milo J

