Se presenta este domingo: ¿Cuáles fueron las exigencias de Matteo Bocelli en Viña 2026?

22 feb. 2026 - 19:00 hrs.

Matteo Bocelli regresa a la Quinta Vergara como una de las grandes figuras internacionales del Festival de Viña 2026.

El artista italiano no solo se presentará este domingo 22 de febrero sobre el escenario, sino que también asumirá un rol protagónico como integrante del jurado de la competencia internacional.

Hijo del reconocido tenor Andrea Bocelli y de Enrica Cenzatti, Matteo ha forjado su propio camino en la industria musical, fusionando su formación lírica con un estilo pop contemporáneo que le ha permitido conectar con nuevas audiencias a nivel mundial.

¿Cuáles son las exigencias de Matteo Bocelli antes de su presentación en Viña 2026?

Al igual que otros artistas que formarán parte del certamen, el cantante realizó algunas solicitudes específicas para su camarín previo a su show en la Quinta Vergara.

Entre sus requerimientos destacan frutas frescas y alimentos sin gluten, en línea con sus preferencias alimentarias antes de subir al escenario.

