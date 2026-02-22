¿Cuántos años tiene Gloria Estefan y quién es su esposo? La historia detrás de la estrella que abre Viña 2026

22 feb. 2026 - 20:15 hrs.

Gloria Estefan regresa a la Quinta Vergara como la encargada de abrir la primera noche del Festival de Viña del Mar 2026, marcando su retorno al escenario que pisó por primera vez en 1983, cuando debutó junto al grupo Miami Sound Machine.

La artista, cuyo nombre completo es Gloria María Milagrosa Fajardo García, tiene actualmente 68 años y es reconocida mundialmente como Gloria Estefan, apellido que adoptó tras su relación con Emilio Estefan, uno de los productores latinos más influyentes de la industria musical.

¿Quién es el esposo de Gloria Estefan?

Emilio Estefan, originario de Santiago de Cuba, es productor y actualmente tiene 72 años nació el 4 de marzo de 1953 y emigró en su infancia junto a su familia a Estados Unidos.

Allí consolidó su carrera como miembro fundandor de Miami Sound Machine, agrupación que marcó un antes y un después en la música latina con éxitos, junto a Gloria como “Conga” y “Get On Your Feet”, temas que impulsaron la fusión de ritmos latinos dentro del pop internacional durante los años 80.

Emilio construyó una sólida trayectoria como productor musical. Además de trabajar con su esposa, ha colaborado con artistas como Ricky Martin, Jennifer Lopez, Shakira, entre otros, convirtiéndose en una figura clave del sonido latino contemporáneo.

Gloria y Emilio se conocieron en 1975 y contrajeron matrimonio el 2 de septiembre de 1978. Juntos son padres de Nayib y Emily Marie Estefan, y han compartido una vida marcada por colaboraciones artísticas, giras, y éxitos internacionales.

