"Quería que hiciera una canción": Bomba Estéreo revela cómo nació su exitosa colaboración con Bad Bunny

22 feb. 2026 - 20:25 hrs.

El grupo musical colombiano Bomba Estéreo será el encargado de cerrar la segunda noche del Festival de Viña del Mar 2026 este lunes 23 de febrero, con una presentación cargada de ritmos que fusionan música electrónica, rock, reggae, rap y reguetón alternativo, todo acompañado de la inconfundible esencia caribeña que caracteriza a la banda.

Entre los éxitos más reconocidos del grupo destaca “Ojitos Lindos”, colaboración realizada junto a Bad Bunny para el álbum Un Verano Sin Ti. El tema se convirtió en uno de los más populares del disco y proyectó aún más la notoriedad internacional de la banda gracias a su enorme recepción global.

En el programa Only Viña, los animadores José Antonio Neme y Tonka Tomicic conversaron con la rapera y vocalista de la agrupación, Liliana Margarita Saumet, conocida artísticamente como Li Saumet, quien reveló cómo nació la exitosa colaboración con el artista puertorriqueño.

"Fue muy respetuoso con la colaboración"

“Nos invitó. Me invitó para una canción. Quería que Bomba hiciera una canción para el disco y justo yo había escrito una canción que la tenía en la cabeza, y cuando le envié el track fue perfecto”, explicó la líder de la banda.

El resultado, según relata Saumet, superó todas las expectativas: “Quedó superlindo y él (Bad Bunny) fue muy respetuoso con la colaboración. Me dejó hacer lo que yo quisiera y quedó muy bonita por eso, porque cuando haces una colaboración y respetas al otro artista, se suman dos energías que crean una energía más fuerte”, cerró.

