"Traigan zapatos cómodos": Gloria Estefan llega a Chile prometiendo una noche llena de baile y recuerdos

21 feb. 2026 - 12:20 hrs.

No queda nada para iniciar la semana festivalera con la primera jornada de Festival de Viña donde dos debutantes serán los encargados de dar el punta pié inicial y comenzar los 6 días de la fiesta latina más grande del mundo.

Una de las encargadas de abrir los fuegos es Gloria Estefan que si bien, ya estuvo con Miami Sound Machine en el año 1983 en la Quinta Vergara, lo hará por primera vez en solitario.

"Muy feliz de estar de regreso a Chile"

Esta mañana, la artista cubanoestadounidense arribó a nuestro país prometiendo un show lleno de música bailable y comentando también que había puesto mucha atención a cuáles eran las canciones favoritas de los chilenos para deleitarlos con su música.

Meganoticias

"Muy feliz de estar de regreso a Chile (...) tenemos un show que espero que disfruten mucho, indagué mucho para ver cuáles canciones en realidad han sonado en Chile (...) sorpresas, sorpresas, estoy muy emocionada porque para mí el año 25 fue 50 años de carrera y esto cierra este ciclo, mi primer show grande fue en Viña del Mar en el 83", comentó Gloria Estefan.

La cantante comentó que habrán sorpresas y además invitó al público que estará con ella en la Quinta Vergara a ir cómodos. "Traigan zapatos cómodos porque van a bailar", cerró.

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Gloria Estefan