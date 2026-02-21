Firmó autógrafos y saludó a sus fans: Milo J llegó a Chile y se prepara para debutar en el Festival de Viña

21 feb. 2026 - 15:40 hrs.

Este sábado llegó a Chile Milo J, uno de los tres cantantes argentinos (junto a Paulo Londra y Ke Personajes) que subirá al escenario de la Quinta Vergara y encargado de cerrar la sexta y última noche del Festival de Viña 2026. Fue recibido en el aeropuerto de Santiago por un grupo de fanáticos y fanáticas, que gritaron su nombre con euforia al verlo llegar.

Aunque su paso fue rápido, el cantante se detuvo a saludar a los asistentes y firmó algunos autógrafos. Recientemente, compartió una historia de Instagram con la ubicación y dijo "nos vemos en Viña".

Milo J ya está en Chile

No es la primera vez que Milo J viene a Chile. En febrero del año pasado se presentó en el Movistar Arena y ahora regresa con un show completamente nuevo, que hace parte de la primera vuelta de su tour mundial más reciente: "La vida era más corta".

El álbum incluye canciones que fusionan ritmos propios del folclor argentino, y aborda temas de su vida personal y el barrio donde creció. Es considerado un referente de la escena musical de su país y ha conquistado el corazón de chilenos de distintas generaciones.

Hoy, ese apoyo lo posiciona como uno de los candidatos más populares en la carrera por el título a Rey de Viña.

Milo J. Instagram

