20 feb. 2026 - 11:25 hrs.

Durante esta mañana llegó a Chile el cantante italiano Matteo Bocelli, quien esta noche desfilará por la alfombra roja de la Gala de Viña 2026. El año antepasado subió al escenario de la Quinta Vegara por primera vez, acompañando a su padre Andrea Bocelli.

Desde entonces Matteo Bocelli conquistó el corazón de muchos chilenos y este año regresa como solista para cerrar la primera noche del Festival de Viña 2026.

Lo más visto de Artistas 1 "Feliz por volver a Chile": Matteo Bocelli ya está en el país y prepara su paso por la Gala de Viña 2026

Un cálido recibimiento

Un grupo de fanáticos esperó al cantante en el aeropuerto y le dieron una cálida bienvenida. Algunos lograron sacarse un par de fotos y escuchar las primeras declaraciones tras su arribo al país. "Estoy feliz y emocionado por volver a Chile. La última vez fue increíble y espero poder darles una emoción positiva y bella", expresó Bocelli.

Es posible que cuente con la participación especial de algún invitado a su show el próximo domingo 22, aunque no ha revelado mayores detalles. Lo que sí es un hecho, es que esta noche será uno de los invitados a la "noche cero" y es una de las presentaciones más esperadas.

En poco tiempo el cantante italiano obtuvo una fanaticada que no sólo espera verlo la primera noche festivalera, sino que lo posiciona como uno de los favoritos y candidatos más fuertes en la carrera por el tradicional título de Rey de Viña.

ATON Matteo y Andrea Bocelli Viña 2025

La gala de Viña contará con una transmisión multiplataforma. Podrás verla por la señal abierta de Mega desde las 19:00 horas en la Previa de la Gala y a las 21:00 inicia el desfile por la alfombra roja.

Asimismo, podrás disfrutar de cada detalle a través del canal de YouTube: MEGA oficial.

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Artistas Viña