Festival de Viña del Mar 2026: ¿Qué artistas estarán la última noche del certamen?

20 feb. 2026 - 17:00 hrs.

La nueva entrega del Festival de Viña del Mar será conducida por Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, una dupla que ya suma experiencia juntos en la animación del certamen.

El evento más esperado del verano se realiza este año desde el domingo 22 al viernes 27 de febrero, y la última noche del Festival estará llena de la onda urbana y juvenil. Las entradas para esta noche están completamente agotadas.

Estos artistas estarán en la noche final del Festival de Viña del Mar 2026

Todos los artistas de esta jornada del viernes 27 de febrero se presentarán por primera vez en en el certamen de la voz más famoso de Latinoamérica.

Paulo Londra, uno de los exponentes más grandes del género urbano argentino, abrirá la noche con sus mayores éxitos musicales.

Mega

Pablo Chill-E es quien hace presencia de la escena urbana chilena este año en el Festival. Este género ha estado presente con distintos exponentes en los años anteriores.

Mega

El humor lo llevará Pastor Rocha, el humorista chileno conocido por las redes sociales, llegará a la Quinta Vergara con su personaje que a través de la sátira habla de experiencias religiosas.

Mega

Quien estará a cargo de cerrar la última noche del Festival de Viña del Mar es el artista argentino Milo J, con su estilo musical que fusiona lo urbano con el folklor cambiando completamente la escena musical.

Mega

