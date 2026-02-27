¡Le dirán adiós! Estos son los artistas que estarán este viernes 27 de febrero en el cierre de Viña 2026

27 feb. 2026 - 07:30 hrs.

¡Llegó a su fin! Todo lo que empieza tiene que acabar. Se termina la edición número 65 del Festival de Viña del Mar, con muchos momentos entretenidos, anécdotas y por sobre todo, muchísima música.

Para cerrar es necesario una fiesta urbana, a raíz de esto, la última noche será tomada por 3 referentes del trap y la música latina.

¿Qué artistas se presentarán en la última jornada de Viña?

Para iniciar el espectáculo estará el argentino Paulo Londra quien por primera vez, al igual que los otros dos exponentes del viernes 27 de febrero, se presentará en el escenario de Viña.

Lo acompañará como parte del género urbano chileno el talentoso Pablo Chill-E, el joven de Puente Alto que ha llevado la música a otro nivel con letras sobre la justicia social y sus vivencias personales.

Por último y para cerrar la noche, estará el joven de 19 años, Milo J, quien ha logrado de manera explosiva liderar las listas de música y que ha conquistado al mundo con su estilo.

