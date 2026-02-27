Mon Laferte, Piare con Pe y Yandel: Así puedes volver a ver los shows de la quinta noche de Viña 2026

27 feb. 2026 - 08:42 hrs.

La noche de este jueves se llevó a cabo la quinta y penúltima fecha del Festival de Viña 2026. Una jornada histórica y emotiva en la que se entregó la sexta Gaviota de Platino, el Monstruo rio a carcajadas y el cierre combinó lo mejor del reggaeton con la elegancia de una orquesta sinfónica.

Mon Laferte, Piare con Pe y Yandel, fueron los responsables de hacer de esta, una noche icónica.

Si te perdiste alguna de las presentaciones de la penúltima noche o quieres volver a vivir esta histórica jornada del Festival de Viña 2026, lo puedes hacer suscribiéndote a la app de Mega Go.

¿Dónde ver la presentación de Mon Laferte?

Con una actuación espectacular que hizo vibrar al público y traspasó la pantalla, la cantante viñamarina abrió la jornada en la que se convirtió en la sexta integrante del selecto grupo de artistas que recibieron Gaviota de Platino. Revive su presentación ingresando al siguiente link

Agencia Uno. Mon Laferte

¿Cómo repetir la rutina de Piare con Pe?

El monstruo no paró de reír con el debut de Piare con Pe. Abordó temas de su cotidianidad y anécdotas familiares de distintas etapas de su vida. Si te perdiste el show humorístico de la penúltima noche del festival o quieres volver a verla haz clic en este enlace

Agencia Uno. Piare con Pe

Revive el show de Yandel

Una leyenda del reguetón. El cantante puertorriqueño volvió a la Quinta Vergara no solo como solista, sino con un show sinfónico que llevó a otro nivel los clásicos del género urbano. Haz clic aquí y repite esta presentación las veces que quieras.

Agencia Uno. Yandel Sinfónico

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

