Yandel Sinfónico se presenta en Viña 2026: ¿Por qué se separaron Wisin y Yandel?

Cerrando la quinta noche del Festival de Viña del Mar 2026, Yandel subirá al escenario con su exitoso formato sinfónico, una propuesta que fusiona la fuerza del reguetón con la potencia de una orquesta sinfónica. La presentación se transformó rápidamente en uno de los espectáculos más esperados del certamen.

El concierto ha sido un éxito rotundo para el reguetonero puertorriqueño, quien durante años dominó el género urbano junto a Wisin, antes de que ambos tomaran caminos profesionales separados.

¿Por qué se separaron Wisin y Yandel?

En conversación con Only Viña, Yandel aclaró que la ruptura artística entre ambos no se debió a ningún conflicto personal. Por el contrario, aseguró que su vínculo sigue siendo cercano.

Según explicó, la decisión tuvo un motivo más íntimo y profesional: “Llevábamos 20 y tantos años trabajando y yo sentía que hicimos todo. Quería hacer algo diferente, mi propia compañía y que el dinero llegara a mi cuenta, no a otras personas”.

Yandel agregó que convertirse en solista fue un paso natural en su carrera. “Decidí tomar mi carrera como solista y llevo como 15 años. Siento que he vivido la historia dos veces”, comentó, destacando la evolución que ha tenido desde su separación musical, cerró.

Wisin, por su parte, entregó su propia versión de la separación musical al podcaster Chente Ydrac: "En 2013 Yandel me dice: 'No voy más con el dúo". Nosotros podíamos haber recibido uno de los contratos más grandes que un dúo había recibido. Yo lloraba todos los días, pero después lo entendí, entendí que quería soñar y que quería soñar solo, y eso es válido”.

¿Cómo ver el Festival?

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas).

También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

