¿Quiénes han recibido la Gaviota de Platino en el Festival de Viña? Conoce el selecto grupo de artistas
La Gaviota de Platino es el máximo reconocimiento que puede recibir un artista sobre el escenario de la Quinta Vergara. A diferencia de la Gaviota de Plata y de Oro, su entrega es excepcional y ocurre solo en circunstancias especiales, lo que la convierte en el galardón más exclusivo del Festival de Viña del Mar.
Este premio no forma parte del protocolo habitual del certamen y responde a criterios extraordinarios. La estatuilla, elaborada en cromo y rodio e incrustada con 85 cristales Swarovski, simboliza una consagración que va más allá de una presentación exitosa, reconociendo trayectorias de largo aliento y vínculos profundos con el festival.
De acuerdo al decreto municipal 1530, el artista debe cumplir dos requisitos fundamentales: tener al menos 30 años de carrera y mantener una relación íntima y recíproca con el certamen. Sin embargo, la decisión final depende de la Comisión Organizadora y debe ser oficializada mediante la firma de la alcaldesa de la ciudad.
¿Quiénes han recibido la Gaviota de Platino en el Festival de Viña?
A lo largo de la historia reciente del festival, solo un selecto grupo de figuras ha recibido este galardón, los cuales son:
- Luis Miguel (2012)
- Isabel Pantoja (2017), en homenaje a Juan Gabriel, quien falleció antes de poder recibirla
- Lucho Gatica (2019), homenaje póstumo; su sobrino Humberto Gatica recibió el trofeo
- Los Jaivas (2023)
- Myriam Hernández (2025)
