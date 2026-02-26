¿Quiénes han recibido la Gaviota de Platino en el Festival de Viña? Conoce el selecto grupo de artistas

26 feb. 2026 - 20:30 hrs.

La Gaviota de Platino es el máximo reconocimiento que puede recibir un artista sobre el escenario de la Quinta Vergara. A diferencia de la Gaviota de Plata y de Oro, su entrega es excepcional y ocurre solo en circunstancias especiales, lo que la convierte en el galardón más exclusivo del Festival de Viña del Mar.

Este premio no forma parte del protocolo habitual del certamen y responde a criterios extraordinarios. La estatuilla, elaborada en cromo y rodio e incrustada con 85 cristales Swarovski, simboliza una consagración que va más allá de una presentación exitosa, reconociendo trayectorias de largo aliento y vínculos profundos con el festival.

De acuerdo al decreto municipal 1530, el artista debe cumplir dos requisitos fundamentales: tener al menos 30 años de carrera y mantener una relación íntima y recíproca con el certamen. Sin embargo, la decisión final depende de la Comisión Organizadora y debe ser oficializada mediante la firma de la alcaldesa de la ciudad.

¿Quiénes han recibido la Gaviota de Platino en el Festival de Viña?

A lo largo de la historia reciente del festival, solo un selecto grupo de figuras ha recibido este galardón, los cuales son:

Luis Miguel (2012)

Isabel Pantoja (2017), en homenaje a Juan Gabriel, quien falleció antes de poder recibirla

Lucho Gatica (2019), homenaje póstumo; su sobrino Humberto Gatica recibió el trofeo

Los Jaivas (2023)

Myriam Hernández (2025)

