26 feb. 2026 - 02:55 hrs.

Ke Personajes fueron los encargados de cerrar la cuarta noche del Festival de Viña 2026.

La agrupación argentina de cumbia concretó su esperado debut en el escenario de la Quinta Vergara, donde interpretó sus mayores éxitos.

Revive la presentación completa de Ke Personajes en el Festival de Viña 2026

