Ke Personajes arrasa en su debut en Viña 2026 y se lleva Gaviota de Plata y Oro en la Quinta Vergara

26 feb. 2026 - 02:31 hrs.

El grupo argentino Ke Personajes, liderado por Emanuel Noir, fue el encargado de cerrar con fuerza la cuarta noche del Festival de Viña del Mar 2026. Con una presentación cargada de energía y sus mayores éxitos, la banda logró conquistar al público de la Quinta Vergara desde el primer minuto.

Su potente debut no solo generó una explosión de aplausos, sino que también les valió recibir dos de los galardones más importantes del certamen: la Gaviota de Plata y Oro, consolidando así una noche inolvidable en su primera vez en el escenario viñamarino.

Festival de Viña

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña