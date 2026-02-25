¿Se lo ganará? Juanes llega a Viña con la ilusión de llevarse esquivo premio

25 feb. 2026 - 08:10 hrs.

Este martes llegó a territorio nacional el cantante Juanes que se presentará este miércoles en la Quinta Vergara con un repertorio lleno de canciones que se han convertido en himnos para muchas generaciones.

Sin embargo, a pesar de su basta trayectoria y de todas las veces que se ha presentado en el Festival de Viña, el colombiano tiene un premio pendiente.

¿Cuál es el premio que le falta a Juanes?

A pesar de haber estado presente los años 2003, 2005 y 2009 y llevarse incluso las extintas Antorchas de oro y plata, el cantante tiene un premio que no ha conseguido.

@juanes

Se trata de la Gaviota de Oro, dado que en las oportunidades anteriores que llegó a la Quinta Región, ese premio no existía.

Incluso, en el año 2009, la gente pidió para él el galardón dejando al animador de esa época, Felipe Camiroaga, sin opciones frente a un monstruo que estaba en llamas con Juanes.

¿Será que este año se lleva la anhelada Gaviota de Oro?

