¿Cómo revivir la rutina de Esteban Düch en el Festival de Viña 2026?

25 feb. 2026 - 02:03 hrs.

El humorista encargado de hacer reír al monstruo del Festival de Viña 2026 este martes 24 de febrero fue Esteban Düch.

El comediante venezolano se subió al escenario de la Quinta Vergara y rápidamente hizo una referencia a su compatriota, George Harris, con la cual comenzó a ganarse al público.

Tras lo anterior, el artista realizó un recorrido de cómo ha sido su estadía en Chile, la cual ya se extiende por 10 años.

Si te perdiste la rutina de Esteban Düch o quieres volver a verla, tan solo deben ingresar a al sitio web de Mega Go en este link (clic acá), crear una cuenta en la plataforma y posteriormente seleccionar la presentación del humorista.

Agencia Uno

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Martes 24 de febrero:

Miércoles 25 de febrero:

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña