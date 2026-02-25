Milo J va liderando en la elección: Así puedes votar por el "Artista Popular" de Viña 2026

25 feb. 2026 - 02:14 hrs.

El Festival de Viña del Mar 2026 no solo se vive en la Quinta Vergara, sino también en el mundo digital, donde las redes sociales y plataformas oficiales se han transformado en un termómetro clave del evento.

Como ya es tradición, el público cumple un rol protagónico al elegir a su artista favorito de cada jornada, otorgándole un reconocimiento especial a través de la votación popular online, un galardón que refleja el respaldo y cariño de los fanáticos más allá del escenario.

Actualmente, la votación va liderada por el cantante argentino Milo J, lo que puede cambiar durante las próximas jornadas del certamen.

El paso a paso para elegir a tu artista favorito del Festival de Viña 2026

Participar es muy simple, pero debes cumplir con un requisito de seguridad para que tu elección sea validada. Sigue estos pasos:

Ingresa al sitio oficial: Haz clic en el enlace de Votación Artista Popular.

Haz clic en el enlace de Votación Artista Popular. Inicia sesión: El sistema te solicitará ingresar con tu cuenta de Google. Esto se hace para asegurar que cada voto sea único y transparente.

El sistema te solicitará ingresar con tu cuenta de Google. Esto se hace para asegurar que cada voto sea único y transparente. Selecciona tu opción: Una vez dentro, verás la lista de los artistas participantes. Solo debes buscar a tu favorito y confirmar tu elección.

