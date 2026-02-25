El público lo pidió en coreano: NMIXX recibe la Gaviota de Plata y Oro en Viña 2026

25 feb. 2026 - 03:25 hrs.

NMIXX fueron las encargadas de cerrar la tercera noche del Festival de Viña 2026.

La banda de k-pop concretó su esperado debut en la Quinta Vergara, protagonizando una noche inolvidable para sus fanáticos, quienes acompañaron cada canción con cánticos y lightsticks.

NMIXX recibe la Gaviota de Plata en Viña 2026

En medio de su presentación, los animadores Karen Doggenweiler y Rafael Araneda subieron al escenario acompañados por un traductor de coreano para hacer entrega de la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro.

Durante el emotivo momento, Karen le pidió al traductor que le enseñara cómo se dice "gaviota" en coreano, palabra que luego fue repetida y coreada con entusiasmo por el público presente en la Quinta Vergara.

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Miércoles 25 de febrero:

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

