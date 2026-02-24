Joy Huerta se quiebra al recordar a su padre tras recibir la Gaviota de Oro en Viña 2026

24 feb. 2026 - 23:36 hrs.

Jesse & Joy ofrecieron una verdadera cátedra de romanticismo en la apertura de la tercera noche del Festival de Viña del Mar 2026, conquistando nuevamente a la Quinta Vergara.

El dúo mexicano recibió la Gaviota de Plata y posteriormente la Gaviota de Oro, instancia en la que Joy Huerta se emocionó profundamente al recordar a su padre fallecido.

Al recibir el galardón dorado, Joy tomó la palabra para rememorar la primera vez que pisaron el escenario viñamarino, en 2014, apenas meses después del fallecimiento de su padre.

“Jesse siempre recuerda cómo él, sentado viendo el Festival, dijo: ‘Un día los voy a ver ahí’. Él no alcanzó a ver el Festival con nosotros, pero Jesse dice que estaba en el mejor palco de todos, en un lugar excelente para vernos en nuestra primera presentación”, comentó la cantante entre lágrimas.

