"Es tan bonita...": La reacción de NMIXX a Macarena Ripamonti sosteniendo su lightstick oficial en Viña 2026
Un especial y comentado momento se vivió este miércoles en el inicio de la tercera noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, cuando la alcaldesa de la ciudad, Macarena Ripamonti, apareció sosteniendo el lightstick oficial de NMIXX.
La imagen fue captada durante la transmisión y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, especialmente en X, donde una cuenta de fans del grupo compartió el registro que no tardó en volverse viral entre los seguidores del K-pop.
La reacción de Lily, integrante de NMIXX, a Macarena Ripamonti
La escena llegó hasta las propias integrantes de NMIXX, y fue Lily quien reaccionó públicamente al gesto de la jefa comunal, mostrando su emoción al ver que sostenía el denominado MIXXSTICK.
"Dios mío, la alcaldesa trajo un MIXXSTICK ¡Estoy tan, tan conmovida! Es tan bonita…", expresó la cantante, evidenciando su sorpresa y gratitud ante el apoyo.
Lily about the Mayor of Viña del Mar holding NMIXX’s lightstick:— nmixx pics (@nmixxpics_) February 25, 2026
“Omggg the mayor brought a MIXXSTICK ㅠㅠㅠㅠㅠ ㅠㅠㅠㅠㅠ I’m so, so touched!!!!! She’s so pretty…” https://t.co/fcKUTz9Ay4 pic.twitter.com/dDdLchEhHS
Sigue en vivo el Festival de Viña
El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.
Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.
Programación por día de Viña 2026
Lunes 23 de febrero
- Pet Shop Boys
- Rodrigo Villegas
- Bomba Estéreo
Martes 24 de febrero:
- Jesse & Joy
- Esteban Düch
- NMIXX
Miércoles 25 de febrero:
- Juanes
- Asskha Sumathra
- Ke Personajes
Jueves 26 de febrero:
- Mon Laferte
- Piare con P
- Yandel Sinfónico
Viernes 27 de febrero
- Paulo Londra
- Pastor Rocha
- Pablo Chill-e
- Milo J
