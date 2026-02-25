"Es tan bonita...": La reacción de NMIXX a Macarena Ripamonti sosteniendo su lightstick oficial en Viña 2026

25 feb. 2026 - 00:20 hrs.

Un especial y comentado momento se vivió este miércoles en el inicio de la tercera noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, cuando la alcaldesa de la ciudad, Macarena Ripamonti, apareció sosteniendo el lightstick oficial de NMIXX.

La imagen fue captada durante la transmisión y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, especialmente en X, donde una cuenta de fans del grupo compartió el registro que no tardó en volverse viral entre los seguidores del K-pop.

La reacción de Lily, integrante de NMIXX, a Macarena Ripamonti

La escena llegó hasta las propias integrantes de NMIXX, y fue Lily quien reaccionó públicamente al gesto de la jefa comunal, mostrando su emoción al ver que sostenía el denominado MIXXSTICK.

"Dios mío, la alcaldesa trajo un MIXXSTICK ¡Estoy tan, tan conmovida! Es tan bonita…", expresó la cantante, evidenciando su sorpresa y gratitud ante el apoyo.

Lily about the Mayor of Viña del Mar holding NMIXX’s lightstick:



“Omggg the mayor brought a MIXXSTICK ㅠㅠㅠㅠㅠ ㅠㅠㅠㅠㅠ I’m so, so touched!!!!! She’s so pretty…” https://t.co/fcKUTz9Ay4 pic.twitter.com/dDdLchEhHS — nmixx pics (@nmixxpics_) February 25, 2026

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Lunes 23 de febrero

Pet Shop Boys

Rodrigo Villegas

Bomba Estéreo

Martes 24 de febrero:

Jesse & Joy

Esteban Düch

NMIXX

Miércoles 25 de febrero:

Juanes

Asskha Sumathra

Ke Personajes

Jueves 26 de febrero:

Mon Laferte

Piare con P

Yandel Sinfónico

Viernes 27 de febrero

Paulo Londra

Pastor Rocha

Pablo Chill-e

Milo J

