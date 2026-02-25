Con una original canción: Rodrigo Salinas sorprende con aparición en rutina de Esteban Düch en Viña 2026

25 feb. 2026 - 01:41 hrs.

Esteban Düch fue el encargado de aportar el humor en la tercera noche del Festival de Viña 2026.

El comediante venezolano tuvo un exitoso debut en el certamen viñamarino, desatando múltiples carcajadas entre el público de la Quinta Vergara con una rutina que conectó de principio a fin.

La aparición de Rodrigo Salinas en rutina de Esteban Düch

En la recta final de su presentación, Esteban Düch sorprendió al público al invitar al escenario a Rodrigo Salinas.

Con guitarra en mano, ambos interpretaron una canción inspirada en "Mi equilibrio espiritual" de 31 minutos, cerrando el espectáculo con un momento inesperado que fue ampliamente celebrado por el público.

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Lunes 23 de febrero

Martes 24 de febrero:

Miércoles 25 de febrero:

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña