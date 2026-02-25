"Es un gran honor": NMIXX conquistó a la Quinta Vergara con mensaje en perfecto español en Viña 2026

25 feb. 2026 - 02:53 hrs.

Por primera vez en la historia del Festival de Viña, un grupo coreano se subió al escenario y en esta ocasión fue NMIXX.

La agrupación coreana con seis integrantes cantó 4 canciones iniciales, para luego saludar al público de una Quinta Vergara que estaba a punto de explotar.

En un casi perfecto español, las artistas agradecieron la oportunidad de poder presentarse en uno de los eventos musicales más importantes de Latinoamérica: "Es un gran honor poder estar en este escenario con tanta historia y tradición".

