"Es un gran honor": NMIXX conquistó a la Quinta Vergara con mensaje en perfecto español en Viña 2026

  • Por Fernanda Vielma

Por primera vez en la historia del Festival de Viña, un grupo coreano se subió al escenario y en esta ocasión fue NMIXX.

La agrupación coreana con seis integrantes cantó 4 canciones iniciales, para luego saludar al público de una Quinta Vergara que estaba a punto de explotar.

En un casi perfecto español, las artistas agradecieron la oportunidad de poder presentarse en uno de los eventos musicales más importantes de Latinoamérica: "Es un gran honor poder estar en este escenario con tanta historia y tradición". 

