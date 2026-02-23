¿Qué artistas estarán la segunda noche del Festival de Viña 2026? Revisa la parrilla aquí

23 feb. 2026 - 08:00 hrs.

¡La fiesta más grande de Latinoamérica ha comenzado! Con ella, los artistas ya han aterrizado en Viña del Mar para ser parte del festival más importante del continente.

El lunes 23 de febrero será el turno de la noche anglo, momento en que un dúo icónico pisará por primera vez el escenario de la Quinta Vergara para hacer vibrar al monstruo.

¿Quiénes se presentan el lunes 23 de febrero?

Abrirán los fuegos el dúo británico, Pet Shop Boys, quienes por primera vez serán parte del certamen. Los íconos del synth-pop entran en la historia como uno de los shows más importantes en la historia del Festival.

@petshopboys

Durante los años 90 visitaron por primera vez Chile, donde se confirmó su éxito internacional que los ha llevado a ser referentes absolutos del pop electrónico.

Además, los acompañarán los colombianos de Bomba Estéreo. Quienes al igual que los británicos, debutarán este 2026 en el Festival de la Canción.

Han conseguido varias nominaciones a los Latin Grammy y se han posicionado por su estilo único musical.

Todo sobre Artistas Viña