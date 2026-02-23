Tras una increíble presentación: Matteo Bocelli recibe las Gaviota de Plata y Oro en Viña 2026

23 feb. 2026 - 03:40 hrs.

Matteo Bocelli fue el encargado de cerrar la primera noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, donde conquistó al público de la Quinta Vergara.

El cantante italiano desplegó todo su talento vocal en un espectáculo marcado por la elegancia y la emoción, logrando una conexión inmediata con el "Monstruo", que acompañó atentamente cada una de sus interpretaciones.

Entre las canciones que formaron parte de su repertorio destacaron clásicos como "Bésame mucho", además de temas como "Naive" y una sentida versión de "Can't Help Falling in Love".

Matteo Bocelli recibe la Gaviota de Plata en Viña 2026

En medio de su presentación, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda aparecieron en el escenario para hacer entrega de la Gaviota de Plata, reconocimiento que Bocelli recibió emocionado.

Minutos más tarde y tras una emotiva interpretación de "Gracias a la vida", el público de la Quinta Vergara le entregó al italiano la Gaviota de Oro.

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

